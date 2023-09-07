В Белгородской области из-за обстрелов выборы перенесены в двух районах

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова пожаловалась на масштабное давление при организации выборной кампании этого года – от DDoS-атак до обстрелов.

"Есть прецеденты откладывания выборов – в двух районах Белгородской области, там идут постоянные обстрелы, проводить выборы в таких условиях небезопасно", - рассказала Памфилова на брифинге в преддверии единого дня голосования.

Она добавила, что "последние два года усиливаются атаки на все избирательные информационные ресурсы, в том числе на ДЭГ". "Поэтому мы ограничили в этом году возможность дистанционного голосования из-за рубежа. По оценкам специалистов, основной тип атак – DDoS. Большая часть атакующих ресурсов находится за рубежом", - заявила глава ЦИК.

"Число негативных сообщений о выборах в сети не опускается ниже 100 постов или комментариев в день", - рассказала Памфилова.