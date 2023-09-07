07 Сентября 2023
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Политика
Фото: Накануне.RU

Члены избиркома в Волновахе попали под обстрел – Памфилова

Выборы на присоединенных территориях в единый день голосования проводятся потому, что желание голосовать выразили сами жители, заявил глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Впервые наши новые четыре региона, полноценные субъекты РФ проводят выборы в составе России. Мы принимали это решение на основе их потребностей, их заявок, желания жителей этих регионов. В рекордно короткие сроки формировались избирательные комиссии этих регионов. Это все создавалось титаническими усилиями. В Волновахе вчера несколько наших коллег попали под обстрел", - сказала Памфилова на брифинге, посвященном старту голосования. Она добавила, что считает членов избирательных комиссий в новых регионах "героическими людьми".  

"Хотя мы не публикуем данные о членах избирательных комиссий в новых регионах в целях безопасности, это не "мешает" им получать постоянные угрозы в свой адрес и адрес их семей. Но эти люди многое пережили, они крепкие", - сказала Памфилова.

Теги: присоединенные территории, голосование, выборы, элла памфилова


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