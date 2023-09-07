В Финляндии заявили о риске эскалации конфликта на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё предостерег об опасности эскалации конфликта на Украине. Он призвал "серьезно относиться к риску применения атомного оружия".

По его словам, риск применения такого оружия "абсолютно огромен", пишет "Интерфакс". Если будет использовано ядерное оружие, это будет "конец света", заявил президент Финляндии.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган, вернувшись домой после переговоров в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что перспектива достижения мира на Украине на горизонте не просматривается. Эрдоган напомнил, что Анкара прилагала большие усилия "для предотвращения дальнейшего кровопролития".

"С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию", - сказал Эрдоган.

Турецкие власти "не подливали масла в огонь", а стремились добиться того, чтобы обе стороны встретились, подчеркнул президент Турции.

Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.