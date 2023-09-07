07 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Родители Екатеринбурга получат кешбэк на оплату школьного питания

Носители карт "МИР", "Уралочка", а также пользующиеся СБП родители, смогут получить кешбэк при оплате школьного питания своих детей. Об этом рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО "НСПК" Мария Точилова.

Акция проходит в Екатеринбурге с 1 сентября по 31 декабря и позволяет вернуть на карту до 15% от потраченной суммы.

"Мы не смогли пройти мимо такого значимого события, как 300-летие Екатеринбурга, поэтому запустили сразу несколько акций. Одна из них - это кэшбек на оплату школьного питания. До конца года, почти до боя курантов, родители смогут получить большую выгоду, до 500 рублей в месяц при оплате школьного питания для ребенка", - рассказала Точилова.

Для последующего возвращения средств носителю карты необходимо зарегистрироваться на сайте программы лояльности, либо в приложении "Привет!". После этого нужно пополнить счет ребенка на сайте ЕКАРТА через СБП (15% кешбэка), по карте "Уралочка" (10%) или "МИР" (3%).

Напомним, что одной из акций также является проезд в общественном транспорте по сниженной стоимости.

Теги: Екатеринбург, школа, школьное питание, кешбэк


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