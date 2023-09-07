Черкасская епархия УПЦ потребовала освободить арестованного митрополита Феодосия

Духовенство, монашествующие и миряне Черкасской епархии УПЦ опубликовали открытое обращение к Зеленскому, властям и судьям с требованием прекратить преследование митрополита Черкасского и Каневского Феодосия.

Они отмечают, что режим стал на тропу разделения людей на правильных и неправильных. Верующих хотят запугать. Но епархия едина со своим правящим архиереем митрополитом Феодосием.

"Воспринимаем этот суд над митрополитом как суд над всеми нами, многотысячной паствой Черкасщины. И когда вы судите архиерея, тогда судите и нас! Если хотите заключить его в тюрьму, готовьте темницы и для нас! Но помните: чем больше вы будете гнать Церковь Христову, тем сильнее она будет, чем больше лжи, оскорблений, клеветы причините Церкви – тем чистейшей и святейшей она восстанет", - говорится в обращении.

Митрополит Феодосий с марта находится под домашним арестом. Он является символом твердости в отстаивании православного вероучения и церковного единства на Украине. В апреле он публично выступил за духовное единство Святой Руси, уподобив нынешний конфликт междоусобицам прошлых веков, когда князья враждовали между собой, но никогда не восставали против Церкви.