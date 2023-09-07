Mash: Embraer из-за санкций отказалась участвовать в расследовании крушения самолета Пригожина

Бразильская компания Embraer не будет участвовать в расследовании крушения самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, так как боится нарушить режим санкций, пишет Mash.

Ранее стало известно, что Россия уведомила Бразилию о решении не расследовать обстоятельства крушения бизнес-джета Пригожина в соответствии с международными стандартами "в данный момент".

При этом, по информации телеграм-канала, производитель Legacy 600 сразу сам отказался от сотрудничества. Под давлением стран Запада Embraer присоединился к санкциям против РФ и полностью ушел с российского рынка. По словам сотрудников фирмы, им запрещено и отправлять специалистов сюда, и просто взаимодействовать со следствием.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении, Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

29 августа появились первые кадры могилы Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Там прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК "Вагнер". Пригожина "тайно" похоронили рядом с его отцом. Известно, что Пригожина при этом похоронили почти одновременно с его замом Валерием Чекаловым, который тоже погиб 23 августа, и церемония проходила на Пороховском кладбище в тот момент, когда прошло некое "постановочное прощание" в другом месте, в Манеже.