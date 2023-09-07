Умер депутат заксобрания Пермского края Виктор Баранов
Скончался депутат Законодательного собрания Пермского края, президент АО "Соликамскбумпром" Виктор Баранов.
Информацию о смерти коллеги в своем telegram-канале опубликовал депутат Олег Постников, передает корреспондент Накануне.RU.
"Выражаю соболезнования родным и близким Виктора Баранова, депутата Законодательного cобрания Пермского края и президента АО "Соликамскбумпром", - говорится в сообщении.
О причинах смерти парламентария не сообщается, однако "Ъ" уточняет, что в последние дни жизни Баранов находился в пермской ГКБ №4.