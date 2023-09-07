07 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба Паралимпийского комитета России

Международный Паралимпийский комитет собирается исключить РФ из организации

В Международном паралимпийском комитете (МПК) намерены навсегда лишить членства Паралимпийский комитет России (ПКР) в организации. Об этом заявил президент ПКР Павел Рожков.

"27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея. Как они заявляют, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР", — цитируют Рожкова "Известия".

Осенью 2022 года генассамблея МПК временно исключила Россию и лишила всех прав за исключением обязанности платить членский взнос. Однако в мае этого года апелляционный трибунал МПК отменил отстранение ПКР, удовлетворив апелляцию РФ.

Теги: Международный Паралимпийский комитет, Россия


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