07 Сентября 2023
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Фото: Администрация Сургута

Из Сургута в зону СВО отправлены посылки общим весом в 20 тонн

В Сургуте состоялась отправка в зону СВО очередной партии адресных посылок. По словам заместителя начальника управления по вопросам общественной безопасности Администрации Сургута Александра Вечтомова, вес посылок внушительный – 20 тонн. Их отправят на линию боевого соприкосновения в Луганскую народную республику.

Напомним, что многие сургутяне осуществляют свою боевую работу в зоне СВО.

"В Югре и Сургуте – одни из самых выгодных условий подписания контракта с Минобороны России. От округа и города боец при подписании контракта получает порядка 800 тысяч рублей, затем каждые четыре месяца – по 150 тысяч. Кроме того, бойца обеспечивают шлемом высокой степени защиты, тактической медицинской аптечкой, рейдовым рюкзаком на 38 позиций", - отметил в ходе отправки адресных посылок Александр Вечтомов.

Адресные посылки, котоыре отправят из Сургута в зону СВО(2023)|Фото: Администрация Сургута

Заведующая складом АНО "Гуманитарный Добровольческий Корпус" Людмила Дидус добавила, что груз доставят адресно каждому бойцу. Отправляют из Сургута много и разнообразно: "Коробки добра", "Посылки солдату", адресные посылки и так далее. Среди вещей – инвалидные коляски, медикаменты (например, обезболивающие, противовирусные), средства личной гигиены, постельное белье, канцтовары.

Адресные посылки, котоыре отправят из Сургута в зону СВО(2023)|Фото: Администрация Сургута

"Адресные посылки – это продукты питания, средства личной гигиены. Дети из садиков и школ пишут письма, которые вкладываются в посылки. Всегда востребованы мука, подсолнечное масло, витамины, кофе, сладости", - сказала Людмила Дидус.


Адресные посылки, котоыре отправят из Сургута в зону СВО(2023)|Фото: Администрация Сургута


Теги: Сургут, "Коробка добра", "Посылка солдату", адресные посылки


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