В Свердловской области увеличили уровень прожиточного минимума на 7,2%

На Среднем Урале увеличен уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения и пенсионеров на 7,2%. Соответствующий показатель установил глава региона Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики области.

По его словам, изменения будут учитываться при установлении и расчете социальных выплат. Рост более чем на 7% превышает прогнозируемую инфляцию, а также опережает среднероссийские темпы увеличения прожиточного минимума на 6,1%. Для детей предусмотрен рост прожиточного минимума на 4%.

Таким образом, в денежном выражении сумма составит: