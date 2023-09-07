07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В России может появиться единый реестр аттракционов

Правительство России поддержало законопроект о создании единого реестра аттракционов и разработке системы контроля за работой таких устройств. Инициативу высказали в петербургском заксобрании.

Сейчас работа аттракционов регулируется только техрегламентом ЕАЭС – там имеются требования к безопасности. Но при этом на федеральном уровне нет никакого ответственного за контроль аттракционов органа, передают "Известия".

Между тем, вопрос безопасности аттракционов стоит в регионах остро, несчастные случаи в парках развлечений не редки, особенно это касается приморских регионов, где таких устройств больше всего.

Теги: аттракционы, регламент, законопроект, безопасность


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