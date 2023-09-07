В Госдуме предложили отправлять на обязательные работы за порчу общественных мест

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил ужесточить наказание за порчу имущества. Такой законопроект он внес в Госдуму.

Законопроект направлен на борьбу с порчей общественных пространств и воспитание у детей бережного отношения к таким объектам. Потому что случаи общественного хулиганства и вандализма, сопряженные с порчей объектов общественного благоустройства, вызывают большой резонанс, и их необходимо придавать широкой огласке, а к нарушителям применять действенные меры, считает автор. Существующие сейчас воздействия не всегда результативны, так как предусматривают крайне низкий верхний порог штрафа и, самое главное, не предусматривают обязательных работ, хотя по мелкому хулиганству допустим арест. К примеру, по статье 7.17 КоАП, размер штрафа вообще не превышает 500 рублей за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а за мелкое хулиганство (ст. 20.1) - до 1000 рублей. То есть размер штрафа может быть много меньше ущерба.

Непонятно, почему изоляция от общества на 15 суток более эффективна, чем обязательные работы, отмечает Абрамов в пояснительной записке. Он предлагает добавить наказание в виде обязательных работ на срок до 100 часов.