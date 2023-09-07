07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В плане "Майской прогулки" произошли корректировки

17 сентября в Екатеринбурге пройдет "Майская прогулка", однако организаторы внесли несколько корректировок в изначальных план мероприятия.

Согласно изменениям, местом старта станет сквер имени баскетболиста Канделя - между метро "Динамо" и ККТ "Космос". Более того, время старта и финиша также были изменены из-за сокращения светового дня. В этом году для участников подготовлено 5 маршрутов:

  • 10 км "Исетский променад": старт с 10-00 до 12-00
  • 20 км "Солнечный": старт с 8-00 до 11-00
  • 30 км "Именинник": старт с 8-00 до 11-00
  • 40 км "Юбилейный": старт с 7-00 до 9-00
  • 50 км "Классика!: старт с 7-00 до 8-00

Участники на велосипедах допускаться не будут. Маршруты проложены по юго-восточным окрестностям города и проходят по территории парка им. Лесоводов России, Уктусского, Нижне-Исетского, Санаторного и Шарташского лесопарков.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте mayprogulka.ru и оплатить регистрационный взнос. До 16 сентября он составит 400 рублей, а в день мероприятия - 450 рублей. Для участников младше 14 лет предусмотрена скидка в размере 50%.

Напомним, что "Майскую прогулку" изначально планировалось провести 21 мая, однако из-за противопожарного режима, акцию пришлось постоянно переносить: сначала на 4 июня, а потом и на 18.

Теги: Майская прогулка, корректировка, план, Екатеринбург


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