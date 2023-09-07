07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Командующего армией ПВО и ПРО отправили под арест по делу о взятках

Командующего 1-й армией ПВО и ПРО, защищающей небо над столичным регионом, генерал-майора Константина Огиенко обвинили в махинациях с землями оборонного назначения в Подмосковье. Он отправлен под арест, сообщает "Коммерсантъ".

По версии следствия, командующий 4-й дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий по поручению Огиенко организовал получение взятки в размере 500 тысяч рублей за выделение земель оборонного назначения гражданской организации. Всего генералы рассчитывали получить 30 млн рублей.

Газета пишет, что Минобороны и Следственный комитет проверяют сохранность земельных участков, числящихся за армией ПВО, поскольку они могли быть проданы под застройку.

Ранее бывший глава управления "В" ("Вымпел") центра спецназначения ФСБ Владимир Подольский получил условный срок вместо десяти лет колонии по делу о мошенничестве на 25 млн рублей. Это уже второй за последний месяц громкий приговор по делу с миллионными хищениями в оборонном секторе с чрезвычайно мягким приговором. В конце июня Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам условно экс-начальника отдела госзакупок Минобороны по делу о хищении 300 млн руб. при уборке помещений ведомства.

Теги: Командующий 1-й армией ПВО и ПРО, взятки, Огиенко


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