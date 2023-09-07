07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Балицкий: ВСУ провели ротацию бойцов вблизи Вербового и Работино

И.о. главы Запорожской области Евгений Балицкий высказался о ситуации на Запорожском фронте. В своем telegram-канале Балицкий написал, что прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе Вербового и Работино.

"Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ", - написал Балицкий.

Ранее Балицкий в эфире "Соловьев Live" сообщил, что российские военные оставили село Работино в Запорожской области. Он добавил, что село, по сути, "осталось только на карте". При этом российские силы заняли главенствующие высоты, ВСУ находятся внизу, и такая позиция российскую армию устраивает. После этого в Минобороны России заявили, что тактическое положение российских войск на Запорожском направлении не изменилось.

Теги: Евгений Балицкий, Работино, ВСУ


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