Российские АЗС работают в убыток из-за рекордных цен на оптовом рынке топлива

Продажи топлива на российских заправках (бензин и дизель) начали приносить их владельцам убытки на фоне рекордно высоких цен на оптовом рынке, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные исследовательской группы "Петромаркет".

Так, в начале сентября средняя маржа АЗС при заправке бензинами Аи-92 и Аи-95 составляла минус 3 руб., дизелем – минус 2 руб. на литр.

По данным исследователей, убытки продажа бензина приносит с июня, дизельного топлива – с августа.

Участники рынка указывают на то, что оптовые цены свободны от государственных ограничений, волатильны и иногда выходят за рамки инфляции. В рознице же продавцы ограничены антимонопольными правилами.

По данным издания, крупные сети АЗС сейчас сокращают стимулирующие акции и отменяют скидки на фоне снижения маржинальности.

С начала года цена бензина на оптовом рынке выросла почти вдвое, дизельное топливо подорожало в полтора раза.