Наумову, обвиняемую в убийстве 6-летнего Далера, отказались выпускать раньше срока

Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве опекаемого ею 6-летнего Далера, оставили в СИЗО. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Наумова пыталась обжаловать решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении срока содержания под стражей.

"Оставили решение Ленинского районного суда без изменений. Она останется в СИЗО", - сообщили в облсуде.

Напомним, в конце августа суд продлил Наумовой арест до 26 ноября текущего года. Тогда же стало известно, что одна из статей, по которой проходит екатеринбурженка, ужесточена – теперь ее обвиняют в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Ранее опекуну вменяли убийство ребенка, его истязание и мошенничество. Позже в электронной картотеке Свердловского областного суда появилась информация об очередном ужесточении обвинения – теперь ей вменяется истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью.