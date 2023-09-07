Депутат Николаев заявил, что отцов предали забвению

В России сложилось положение, когда материнство и детство, которые власть декларирует защищать, обходится без отцов. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Николаев, который подчеркнул, что эта тема практически не обсуждается.

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"Право женщины на аборт", "материнский капитал", "женское здоровье", даже различные бренды типа "мать и дитя" - все это без отцов... Огромную роль играет общая идеологическая установка, которая сложилась в обществе - первоначально после снижения роли семьи еще в советский период, а в последние десятилетия - развал семьи, осуществляемый распространением ценностей западных планетаристов-либералов", - написал он.

Николаев напомнил, что в российской традиции семья - это не набор индивидуумов, а единая общность. Семья была "малым обществом", "малым государством", "малой церковью" во главе с отцом. Однако в российском законодательстве "семейные права" - это не права семьи, а права отдельного человека, которые возникают в рамках его семейных отношений. Это права индивидуума, который находится в окружении других индивидуумов в рамках семьи. То есть по существу речь идет о защите человека от семьи. В итоге все тянут одеяло на себя, разрушая семью, общество и - страну.

"Отец "отстаивает" свои права на свободу и независимость индивидуума, жена "отстаивает" свое право женщины на карьеру и "гендерное равенство", ребенок приходит из школы и начинает "отстаивать" свои права ребенка как независимая от родителей личность. А где же семья?" - вопрошает депутат.

Согласно статистике, 38% российских семей с детьми неполные, то есть в которых нет двух родителей. В подавляющем большинстве случаев это матери-одиночки.

Как показало недавнее исследование компании Mediascope, более половины отцов детей, которые живут без них, никак не участвуют в жизни детей. Причем в 33% случаях причиной является нежелание самого отца.

Можно отметить, что в России распадаются около 70% браков, однако власти не обращают на эту беду никакого внимания.