Депутат Николаев заявил, что отцов предали забвению
В России сложилось положение, когда материнство и детство, которые власть декларирует защищать, обходится без отцов. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Николаев, который подчеркнул, что эта тема практически не обсуждается.
"Право женщины на аборт", "материнский капитал", "женское здоровье", даже различные бренды типа "мать и дитя" - все это без отцов... Огромную роль играет общая идеологическая установка, которая сложилась в обществе - первоначально после снижения роли семьи еще в советский период, а в последние десятилетия - развал семьи, осуществляемый распространением ценностей западных планетаристов-либералов", - написал он.
Николаев напомнил, что в российской традиции семья - это не набор индивидуумов, а единая общность. Семья была "малым обществом", "малым государством", "малой церковью" во главе с отцом. Однако в российском законодательстве "семейные права" - это не права семьи, а права отдельного человека, которые возникают в рамках его семейных отношений. Это права индивидуума, который находится в окружении других индивидуумов в рамках семьи. То есть по существу речь идет о защите человека от семьи. В итоге все тянут одеяло на себя, разрушая семью, общество и - страну.
"Отец "отстаивает" свои права на свободу и независимость индивидуума, жена "отстаивает" свое право женщины на карьеру и "гендерное равенство", ребенок приходит из школы и начинает "отстаивать" свои права ребенка как независимая от родителей личность. А где же семья?" - вопрошает депутат.
Согласно статистике, 38% российских семей с детьми неполные, то есть в которых нет двух родителей. В подавляющем большинстве случаев это матери-одиночки.
Как показало недавнее исследование компании Mediascope, более половины отцов детей, которые живут без них, никак не участвуют в жизни детей. Причем в 33% случаях причиной является нежелание самого отца.
Можно отметить, что в России распадаются около 70% браков, однако власти не обращают на эту беду никакого внимания.