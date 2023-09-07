Табачный концерн British American Tobacco уходит из России и Белоруссии

Табачный концерн British American Tobacco (BAT) договорился о продаже бизнеса в России и Белоруссии. Покупателем станет консорциум, возглавляемый менеджментом BAT Russia.

В заявлении компании говорится, что во время процесса передачи одним из ключевых приоритетов были интересы коллег в России и Беларуси. В рамках соглашения, условия их найма будут оставаться сопоставимыми с существующими условиями минимум два года после завершения обучения.

После начала военной операции на Украине представители различных популярных брендов или магазинов заявили об уходе своих организаций из России. Так поступили, в частности, "L'Oreal", "Gucci", "Chanel", "Cartier". "Икеа".