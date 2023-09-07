07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Ханты-Мансийске приставы закрыли крупный торговый центр "Авангард"

В Ханты-Мансийске приставы закрыли крупный торговый центр "Авангард", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по ХМАО-Югре.

Проверка выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности пятиэтажного здания. Суд указал на необходимость принятия обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации объекта до устранения собственником здания всех выявленных нарушений.

Деятельность "Авангарда" и всех находящихся в нем торговых помещений приостановлена на неопределенный срок. ТЦ возобновит свою работу сразу после того, как организация устранит все выявленные нарушения законодательства.

Собственника ТЦ предупредили об ответственности в случае нарушения решения суда.

Теги: приставы, тц авангард, закрытие


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