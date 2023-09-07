07 Сентября 2023
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Фото: Bet_Noire / iStock / Getty Images

СМИ: Китай пошел на уступки в итоговом коммюнике G20 по конфликту на Украине

Китай пошел на уступки при согласовании пунктов итогового коммюнике саммита G20 в Индии. Сама встреча состоится 9-10 августа, но подготовка к ней активно идет именно сейчас. По данным Bloomberg, китайская делегация смягчила свою позицию по вопросам, касающимся конфликта на Украине. В итоге противников текущего варианта коммюнике осталось двое – Россия и Индия. Что именно смущает Индию источники издания не сообщают.

Ранее стало известно, что российский и китайский лидеры не приедут на саммит G20, зато там будет президент США Джо Байден. Также сообщалось, что в отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина западные страны постараются сблизиться с так называемым Глобальным Югом, прежде всего, африканскими государствами – за влияние в этой группе между Западом и Россией развернулось жесткое соперничество.

Теги: китай, g20, коммюнике, дипломатия


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