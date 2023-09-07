07 Сентября 2023
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Фото: Reuters/Lucas Jackson

США намерены передать конфискованные активы бизнесменов РФ на нужды ВСУ

США направят конфискованные у российских бизнесменов активы на нужды военных ветеранов ВСУ. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве, передает РИА Новости.

В пресс-релизе Госдепартамента уточняется, что речь идет о $5,4 млн, которые пойдут на их "реинтеграцию и реабилитацию". Такую же сумму Вашингтон конфисковал у российского предпринимателя Константина Малофеева.

В мае генеральный прокурор США Меррик Гарланд санкционировал передачу конфискованных российских активов для использования Украине.

Малофеев стал первым российским предпринимателем, активы которого США конфисковали и направили на помощь Украине.

Как ранее отмечал сам Малофеев, история с замороженными счетами началась еще в 2014 году. С того момента у него нет никаких активов на Западе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерения США передать Украине изъятые активы Малофеева являются воровством.

Теги: сша, конфискованные активы, бизнесмены, всу


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