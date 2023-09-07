07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Бабушку и дедушку погибшего на СВО солдата лишили выплат из-за сына алиментщика

Свердловский областной суд отказал бабушке и дедушке солдата, погибшего на СВО, в выплате наследства и страховом возмещении. Причиной стали действия ныне покойного отца парня, решившего сбежать от алиментов.

Как сообщает пресс-служба суда, Кирилл из Североуральска заключил контракт с Минобороны РФ, после чего отправился на СВО. В ноябре прошлого года 21-летний солдат погиб, а тем временем возник вопрос с выплатой страховки в размере более 4 млн рублей. На выплату претендовали мать и отчим бойца, а также родной отец парня, однако последний пережил сына всего на месяц, не успев обратиться к нотариусу.

После этого в борьбу за наследство, а именно денежные средства, долю в квартире и машину, вступили бабушка и дедушка солдата по отцовской линии. Урегулировать вопрос мирно не получилось, в связи с чем мать погибшего обратилась в Североуральский городской суд с иском об отстранении бывших свекра и свекрови от наследования по закону, лишении права на страховые выплаты и пособия.

Женщина пояснила, что биологический отец ее сына много лет назад ушел из семьи, не поддерживал связь с ребенком и уклонялся от уплат алиментов. Долг так и не был выплачен даже к совершеннолетию сына, за что мужчину привлекали к уголовной ответственности. В связи с этим, иск был удовлетворен полностью.

Бабушка с дедушкой погибшего с решением не согласились и обратились в Свердловский областной суд, который вынес новое решение о частичном удовлетворении исковых требований. Однако сильно это результат не изменило.

"Суд признал бывшего мужа истицы недостойным наследником к имуществу погибшего сына и, следовательно, бабушка и дедушка по отцовской линии утратили право на наследство внука. В удовлетворении иска о лишении ответчиков права на получение страховки за гибель солдата суд отказал, поскольку бабушка и дедушка погибшего не имели этого права по закону, так как не растили внука", - отметили в суде.

Теги: бабушка, дедушка, СВО, солдат, выплата, наследство, алиментщик


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