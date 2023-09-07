07 Сентября 2023
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Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой осмотрел спортплощадку в Федоровском: В тандеме с округом создаем четыре новых спортивных локации в поселениях Сургутского района

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем telegram-канале рассказал о новой спортивной площадке, которую открыли в Федоровском на территории лыжной базы "Олимпиец".

Спортплощадка, Федоровский, Сургутский район(2023)|Фото: Telegram-канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого

Глава муниципалитета побывал с рабочей поездкой накануне в Федоровском. И лично осмотрел новую спортивную локацию.

трубецкой(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Спортивное оборудование для площадки по региональной программе "Развитие физической культуры и спорта" передали власти Югры. Стоимость турникового комплекса – 5 млн рублей. В него входят стойки для велосипедов, 14 тренажеров, гимнастические брусья, турники, навес для тренажеров.

"Дооснастили и смонтировали объект мы уже на свои деньги – потратили на это чуть более 1,7 млн руб. Благодаря специальному покрытию и навесу площадка будет функционировать круглый год. В день на ней смогут заниматься до 50 человек – и взрослые, и дети", - сообщил Андрей Трубецкой.


Спортплощадка, Федоровский, Сургутский район(2023)|Фото: Telegram-канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого

Андрей Трубецкой отметил, что аналогичная площадка скоро откроется в Сайгатиной. Оборудование стоимостью 5 млн руб. также передал округ, монтируют и устанавливают уже сами. Стоимость работ составляет примерно 1,9 млн рублей из бюджета Сургутского района.

спортплощадка, трубецкой(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"Всего в тандеме с округом в этом году мы создаем четыре новых спортивных локации в поселениях Сургутского района. Покупка оборудования для всех объектов обошлась региону в 46 млн руб. Сургутский район вложил в их монтаж 87,6 млн руб. Одновременно с площадками в Федоровском и Сайгатиной строим хоккейный корт в Ляминой и стадион в Солнечном", - сообщил Андрей Трубецкой.

Теги: Федоровский, спортплощадка, Сургутский район, андрей трубецкой


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