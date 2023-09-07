Украинский министр образования возмущен использованием русского языка в школах

Украинский министр образования Оксен Лисовой выступил против использования в школах русского языка. Он сказал, что украинский режим борется против всего русского и ему не по пути с Русским Миром.

"Зачем мы тогда готовим детей использовать русский язык?" - возмутился киевский чиновник.

Весной он набросился на учителей, которые на переменах говорят по-русски. По его мнению, тем самым учителя демонстрируют детям свое пренебрежение к политическому режиму. Он призвал прекратить это. При этом Лисовой признал, что языковые манипуляции - это не что иное, как лицемерие. Он заявил, что человек является патриотом той страны, на языке которой он говорит со своими детьми. Поэтому говорить на русском недопустимо. Примеры западных стран, где официально используются несколько языков, видимо, ему неизвестны.

Его слова прокомментировал сооснователь рекламного агентства "Табаско" Александр Смирнов.

"У нас появился министр образования и науки украинского языка. Вероятно, вместо того, чтобы заниматься образованием и наукой, бороться с коррупцией, господин Оксен будет создавать патриотического гражданина посредством языковых манипуляций, следить, как Киево-дебилянская академия, на каком языке люди разговаривают на переменах", - написал Смирнов.

Интересно, что ранее Лисового уличили в плагиате в его диссертации. Целые части текста были вставлены без ссылок и кавычек, причем в тексте украинская буква "i" была заменена на такую же английскую, чтобы программа поиска плагиата это не заметила. Как выяснил доцент Киево-Могилянской академии Вадим Кончин, Лисовой списал диссертацию из двух источников, в том числе у брата Виктора Ющенко Петра, который защитил ее, пока тот был президентом. Диссертации, которые украл Лисовой, назывались почти так же, как и его работа.

По данным исследования украинского Центра контент-анализа "Пространство свободы", проведенного в 2020 году, в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений были написаны на русском языке. В личных же постах соотношение еще более показательное - 93% на русском. То есть именно русский язык продолжает оставаться родным для подавляющего большинства жителей республики.