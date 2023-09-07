07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Трамп связал приход к власти Байдена и начало СВО на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что если бы в 2021 г. к власти в Америке не пришел Джо Байден, Россия не начала бы специальную военную операцию на Украине.
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Трамп заявил, что во время своего президентства (2016-21 гг.) поддерживал тесный контакт с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, хотя они "не были близки с ним", пишет ТАСС.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Теги: Дональд Трамп, СВО, Джо Байден


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