Трамп связал приход к власти Байдена и начало СВО на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что если бы в 2021 г. к власти в Америке не пришел Джо Байден, Россия не начала бы специальную военную операцию на Украине.

Трамп заявил, что во время своего президентства (2016-21 гг.) поддерживал тесный контакт с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, хотя они "не были близки с ним", пишет ТАСС.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.