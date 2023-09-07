07 Сентября 2023
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В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону введен режим ЧС

В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

В трех домах по улице Пушкинская проживает 99 человек, для них будет организовано питание, уточнил он.

20 домов остались без света после падения БПЛА. Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале. По его словам, поврежден электрощит в зоне происшествия на улице Пушкинской. Аварийные службы прибыли на место.

Также мэр сообщил, что все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности после падения беспилотника.

Напомним, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбиты два БПЛА. Один упал за городом в западной части Ростова, второй – в центре, в районе Пушкинской, 42. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей.

Теги: ростов-на-дону, бпла


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