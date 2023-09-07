В Красноярске школьников переводят на дистанционное обучение из-за многодневных выборов

В Красноярске школы уйдут на дистанционное обучение из-за многодневных выборов, которые начинаются уже завтра и продлятся до 10 сентября. Городское управление образования предложило учебным заведениям в связи с этим поработать дистанционно 8 и 9 сентября – это требование санитарно-гигиенических норм, передает ТВК.

Это не первый раз, когда школьный график меняется из-за трехдневных выборов. Когда выборы были однодневными никаких проблем не возникало. Новый опыт в 2021 году привел к тому что в половине субъектов в дни голосования школы перешли на дистант, устроили выездные экскурсии, а также "дни здоровья" (хотя сентябрьская погода далеко не везде располагает к занятиям на улице).