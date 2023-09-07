СМИ: Ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился за год на 20%

Ассортимент импортных лекарств в российских аптеках за год сократился примерно на 20%, подсчитали в аналитической компании DSM Group. Сейчас россиянам доступны примерно 6,4 тыс. иностранных препаратов.

Аналитики указывают на то, что тренд на сокращение начался до СВО – минимум с 2020 года. За последние пять лет ассортимент сократился почти на 36%, передает РБК.

Участники рынка в целом подтверждают тренд, но отмечают, что по ряду категорий ассортимент не изменился (например, инсулины) или даже вырос (как в случае с онкологическими препаратами).

Эксперты говорят, что отсутствие препаратов связано не только с уходом иностранных компаний на фоне СВО, но и с импортозамещением – у многих лекарств заграничного происхождения появляются российские аналоги.