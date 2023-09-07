07 Сентября 2023
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Фото: vk.com/aleksey_vikharev / Алексей Вихарев ВК

Депутаты медфракции Вихарев и Вечкензин приобрели автомобиль для нужд СВО

Солдаты, сражающиеся на СВО, получат автомобиль от депутатов медицинской фракции Екатеринбурга Алексея Вихарева и Михаила Вечкензина. Об этом сообщил глава фракции в своих социальных сетях.

автомобиль для нужд СВО от Алексея Вихарева и Михаила Вечкензина(2023)|Фото: vk.com/aleksey_vikharev / Алексей Вихарев ВК

"К нам регулярно обращаются ребята из разных военных подразделений: кто-то просит помочь с гуманитарным грузом и медикаментами, кто-то нуждается в инструментах и высокоточном оборудовании, а кому-то в части не хватает автомобиля для лучшего выполнения поставленных задач", - написал Вихарев.

Михаил Вечкензин(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

По его словам, половину стоимости авто оплатили сами военные. После обсуждения вопроса с Вечкензиным, было решено взять на себя оставшиеся расходы. Автомобиль уже приехал в зону СВО. На нем солдатам будет удобно быстро перемещаться, имея при себе тяжелое оборудование.

Алексей Вихарев(2023)|Фото: vk.com/aleksey_vikharev / Алексей Вихарев ВК

Теги: медфракция, Вихарев, Вечкензин, автомобиль, СВО


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