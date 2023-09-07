Депутаты медфракции Вихарев и Вечкензин приобрели автомобиль для нужд СВО

Солдаты, сражающиеся на СВО, получат автомобиль от депутатов медицинской фракции Екатеринбурга Алексея Вихарева и Михаила Вечкензина. Об этом сообщил глава фракции в своих социальных сетях.

"К нам регулярно обращаются ребята из разных военных подразделений: кто-то просит помочь с гуманитарным грузом и медикаментами, кто-то нуждается в инструментах и высокоточном оборудовании, а кому-то в части не хватает автомобиля для лучшего выполнения поставленных задач", - написал Вихарев.

По его словам, половину стоимости авто оплатили сами военные. После обсуждения вопроса с Вечкензиным, было решено взять на себя оставшиеся расходы. Автомобиль уже приехал в зону СВО. На нем солдатам будет удобно быстро перемещаться, имея при себе тяжелое оборудование.