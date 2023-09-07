07 Сентября 2023
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Фото: правительство.янао.рф

Судьбу белого медведя на Ямале, вышедшего к людям, решат в Москве

Судьбу белого медведя, который вышел к людям в Ямальском районе, решат в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее исполняющий обязанности начальника управления по охране объектов животного мира ЯНАО Виталий Борисюк рассказал журналистам, что в Росприроднадзор было отправлено заявление с просьбой разрешить ликвидацию зверя, занесенного в Красную книгу, так как он представляет угрозу местному населению.

Глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова в своем telegram-канале сообщила, что разрешение на отстрел служба не выдала, и что ситуация находится на контроле.

"Мы на связи с местными властями и специалистами Управления охраны животного мира ЯНАО. В ближайшее время состоится заседание рабочей группы, на котором будет принято решение по сложившейся ситуации. Участники рассмотрят возможность перемещения белого медведя в природную среду в отдалении от места стоянки оленеводов, чтобы защитить жизни и здоровье людей и животного", - написала она.

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский в свою очередь пообещал помощь тундровикам, которые пострадали от вторжения медведя в их угодья.

"Ямальцы, разделяю вашу тревогу по поводу появления медведей в Ямальской тундре. Мы с коллегами решаем эту проблему. Поможем тундровикам, которые пострадали. Семье Бориса Лаптандер и его родным отправим сукно, брезент и продуктовые наборы. Общественное движение КМНС "Ямал" закупили 40 комплектов средств для отпугивания медведя. Их передадим оленеводам, которые находятся в районе озер Ярото 1 и 2", - говорится в сообщении.

Отметим, что в июле белый медведь напал на ямальскую семью в фактории Усть-Юрибей. Медведь вошел в чум и сперва направился к пятилетнему ребенку, которого закрыла собой бабушка. На крики прибежал глава семейства. Он защитил семью, но получил самые серьезные травмы. Пострадавшие были госпитализированы.

Теги: белый медведь, Росприроднадзор, стойбище, чум


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