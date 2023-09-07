Вблизи Брянска сбит второй за утро беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о втором за день сбитом в регионе беспилотнике.

Беспилотник сбит на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, написал Богомаз в своем telegram-канале.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили о том, что в 3.00 по московскому времени уничтожены три украинских БПЛА, из них два – над Ростовской областью и один – над Раменским районом Московской области. В 6.30 по московскому времени беспилотник сбит над Брянской областью. Губернатор Александр Богомаз в своем telegram-канале уточнил, что в результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте.