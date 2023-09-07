07 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

"Ему стало плохо". Жительницу Березовского посадили за убийство мужа из ревности

В Березовском суд отправил в колонию местную жительницу за убийство мужа. Причиной послужила ревность, из-за которой женщина и набросилась на супруга с ножом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону.

Инцидент произошел вечером 21 сентября прошлого года. На почве ревности и будучи в состоянии алкогольного опьянения, 49-летняя свердловчанка кинулась на супруга с хозяйственным ножом, причинив ранение в область живота. После этого женщина постучалась соседям, сказав, что "мужу стало плохо". Увидев раненного мужчину, соседи сразу же вызвали "скорую помощь", однако спасти пациента так и не удалось - через несколько дней он скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следователи осмотрели место происшествия, допросили ряд свидетелей и обвиняемую, провели судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, трасологическую и психолого-психиатрическую экспертизы.

"Ныне уже осужденная дама ранее привлекалась к административной ответственности. Преступление было совершено на фоне злоупотребления алкоголем. Непосредственной причиной, побудившей гражданку взяться за колюще-режущее орудие, стала ревность. Женщина не стерпела, когда ее муж решил позвонить своей бывшей спутнице жизни. Теперь за этот импульсивный поступок, закончившийся летальным исходом, ей несколько лет придется носить казённую одежду в местах не столь отдаленных", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Теги: ревность, убийство, муж, Березовский, суд


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