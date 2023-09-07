Скопление сил ВСУ зафиксировали в Часовом Яру под Артемовском

Скопление сил ВСУ зафиксировано в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском. Об этом сообщил РИА Новости разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск.

По его словам, в этих населенных пунктах идет основная ротация украинских сил, также отсюда подвозятся боеприпасы на позиции у линии фронта.

В конце августа временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на флангах Артемовска. По его словам, в ДНР самой "горячей точкой" является территория возле Старомайорского и Урожайного.