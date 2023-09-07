Маленькая Маша из Екатеринбурга, отравившаяся на Черном море, умерла

Накануне вечером Маша Хрусталева из Екатеринбурга, подхватившая ротавирус на Черном море, скончалась. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на мать ребенка.

Сердце 7-летней Маши остановилось в 20.45. Сейчас родные девочки думают, как транспортировать тело обратно в Екатеринбург.

Напомним, что юная свердловчанка получила тяжелое отравление после купания в Черном море и впала в кому. У нее диагностировали отек мозга и легких, медики отмечали ее состояние как крайне тяжелое. После этого было решено перевезти ребенка из Сочи в Москву, однако из-за нестабильного состояния, транспортировка была невозможной.