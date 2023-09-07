Над Ростовом-на-Дону сбиты два беспилотника, повреждены фасады зданий и автомобили

Над несколькими регионами России сбиты украинские беспилотники.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбиты два БПЛА. Один упал за городом в западной части Ростова, второй – в центре, в районе Пушкинской, 42. Повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

Позже губернатор уточнил, что повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался. Специалисты устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска. На месте работают все службы, глава администрации города. Пострадавших нет, написал Голубев в своем telegram-канале.

В Минобороны России сообщили о том, что в 3.00 по московскому времени уничтожены три украинских БПЛА, из них два – над Ростовской областью и один – над Раменским районом Московской области. В 6.30 по московскому времени беспилотник сбит над Брянской областью. Губернатор Александр Богомаз в своем telegram-канале уточнил, что в результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте.