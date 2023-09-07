СМИ: в России могут начать маркировку вредной еды

Правительство России прорабатывает вопрос о введении маркировки продуктов питания с превышением калорийности и вредных веществ установленной законодательством нормы.

Об этом следует из поручения вице-премьера Татьяны Голиковой. Речь идет о сладких газировках, чипсах, картофеле фри и других продуктах. О поддержке инициативы сообщили в общественных советах при Минздраве и Роспотребнадзоре. Также в кабмине рассматривают вопрос о признании ожирения социально значимым заболеванием. Как говорят эксперты, маркировка должна быть понятной, чтобы не напугать россиян, а также читаемой.

На лицевой стороне упаковки предлагается вводить особое обозначение, если содержание вредных веществ и калорий в них превышает установленную законодательством норму.

В настоящее время кабмин прорабатывает вопрос о целесообразности включения ожирения в перечень социально значимых заболеваний. В настоящее время в него входят такие болезни, как туберкулез, сахарный диабет, ВИЧ, рак и другие, сообщают "Известия".