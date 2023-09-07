07 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

АКРА: прибыль банков по итогам года составит 2,6 трлн рублей

Прибыль банков в России по итогам текущего года станет рекордной для отрасли.

Как говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА, она превысит 2,6 трлн руб. Однако сохраняющаяся волатильность на валютном рынке и способность российских кредитных учреждений получать прибыль на падении курса национальной валюты могут привести к тому, что данный показатель может быть существенно выше.

АКРА отмечает, что доход банков от операций с иностранной валютой в первом полугодии составил почти 800 млрд руб., тогда как в первом полугодии 2022 года - убыток в 1,3 трлн руб. При этом в этом году банки получали прибыль от таких операций как в первом, так и во втором кварталах.

Большинство системно значимых банков закончили первое полугодие с прибылью, чистая прибыль отрасли приблизилась к 1,7 трлн руб., а за январь-июль составила 2 трлн руб., сообщат ТАСС.

Теги: АКРА, банки, финансы


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