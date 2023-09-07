07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме готовят закон об удалении персональных данных

В осеннюю сессию Госдумы внесут проект закона, который даст гражданам России возможность удалять свои персональные данные из коммерческих баз данных.

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов, который является автором инициативы, надеется создать механизм, благодаря которому можно будет удалить всю информацию о себе с помощью всего одного заявления. Посредником между субъектом персональных данных и многочисленными базами данных предлагается сделать Минцифры.

Депутат сослался на данные Роскомнадзора, согласно которым, в стране за два года почти в 40 раз выросло количество утечек персональных данных пользователей: в 2021 году их было зафиксировано четыре, в 2022 году — свыше 140, за первые семь месяцев 2023 года уже более 150.

При этом, по словам Чернышева, 64% граждан пытались удалить свои личные данные с сайтов или социальных сетей; около 20% находили на ресурсах информацию о себе или своих близких, которую хотели бы удалить; 41% опрошенных не пытался удалить информацию только потому, что не знал, как это сделать.

Партнер юрфирмы Nextons, главный научный сотрудник ИГП РАН Виктор Наумов называет саму идею о создании такого механизма привлекательной, но сложно реализуемой на практике и невыгодной рынку, сообщают "Известия".

Ранее Министерство юстиции России подготовило отзыв кабмина на проект закона об оборотных штрафах на операторов персональных данных за утечки.

Теги: Госдума, законопроекты, персональные данные


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