07 Сентября 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: t.me/mod_russia

Ветераны СВО будут преподавать в школах новый предмет

Ветераны специальной военной операции и участники боевых действий смогут преподавать в российских школах новый предмет после переподготовки на базе Государственного университета просвещения.

Он называется "Основы безопасности и защиты Родины". Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в этом году на базе учебного заведения создан центр переподготовки педагогов – ветеранов СВО, участников боевых действий. В новом предмете будет усилен модуль начальной военной подготовки. Апробация нового предмета начнется до конца года, а в школах его будут преподавать с 2024 года.

Школьники получат знания о том, какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития, каков современный облик ВС. Нагрузка на школьников не увеличится – останется прежним количество часов, отметил Кравцов.

Обучение для ветеранов будет бесплатным. Как заявил клинический психолог Илья Гавин, все люди вне зависимости от участия в спецоперации должны проходить специальные психологические тесты. Сроки восстановления от посттравматического стрессового расстройства возвращения к повседневной жизни напрямую зависят от степени его тяжести, потому что оно также может сопровождаться появлением зависимостей, сообщают "Ведомости".

Теги: СВО, школа, образование


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