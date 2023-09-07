07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В России дипломированные специалисты подались в курьеры

В России треть дипломированных специалистов подрабатывают в сервисах доставки.

Согласно исследованию "Яндекс Доставка", 17% из них окончили экономический или финансовый факультеты, 10% – айтишники. Как оказалось, 40% курьеров имеют высшее и незаконченное высшее образование. В большинстве случаев люди используют эту работу в качестве временного заработка. Работают в другой отрасли параллельно с курьерством 43% опрошенных, а каждый пятый совмещает подработку с учебой.

Более 12% респондентов заявили, что развивают собственный бизнес. Сферу доставки выбирают из-за возможности управлять собсвенным временем: более 68% участников исследования отмечают, что в курьерстве их привлекает гибкий график. Почти 39% ценят доставку за возможность совмещать подработку с другой работой, а еще 18% – с учебой. Сегодня престиж курьеров вырос за счет конкурентных зарплат, гибкого графика и возможности совмещать с основной работой, сообщают "Ведомости".

Ранее после забастовки курьеров "Яндекс.Еды" появился новый профсоюз.

Теги: курьеры, работа


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Ранее 20.12.2022 08:48 Мск Курьеры "Яндекс.Еды" объявили пятидневную забастовку

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