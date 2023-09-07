Слуцкий высказался о снарядах с обедненным ураном для Украины

Американские власти намерены сохранять антироссийский плацдарм даже ценой потенциального радиоактивного заражения Украины.

Как сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, кассетные боеприпасы, британские снаряды с обедненным ураном, переданные Киеву ранее, не помогли и не помогут изменить ход спецоперации.

"Англосаксонская политика сдерживания России перешла в стадию агонии… Все прошлые пакеты западной военной помощи по большей части пошли на лом", - отметил парламентарий.

Как заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, в США уверены, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном ВСУ станут применять их "ответственно".