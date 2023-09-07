Губернатор Ленобласти Дрозденко пообещал спросить Кремль о ротации мобилизовованных

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко намерен направить запрос в Кремль и Министерство обороны России о ротации мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции.

Об этом он заявил во время телефонной линии "ЛенТВ24". Главе региона дозвонилась одна из жительниц, сообщившая, что является супругой мобилизованного. По ее словам, ее муж более десяти месяцев находится в зоне боевых действий без отпуска.

"Во время частичной мобилизации и от Минобороны, и от меня звучало, что мобилизация проходит на 6 месяцев. Но сейчас действительно бойцы находятся там уже по 11 месяцев. Требуется ротация, безусловно", — ответил Дрозденко. По его словам, он готовит соответствующие обращения в адрес Администрации президента. Губернатор добавил, что недавно посещал мобилизованных, и их интересовал тот же вопрос.

Что касается отпусков, то командиры обещали ему, "что все, кто не получил отпуск, в ближайшее время минимум 15 дней получат", сообщает РБК.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина привела в своем telegram-канале ответ Минобороны России про положенные отпуска мобилизованным на специальную военную операцию военнослужащим, а также о порядке их ротации.