Рейс из Москвы в Шарм-эш-Шейх задержали более чем на 40 часов

Рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines из Москвы в Шарм-эш-Шейх, который был запланирован на 5 сентября в 3:00 мск, задерживается более чем на 40 часов.

Как заявил один из пассажиров, всех заселили в отель, дальнейшая информация будет утром. На протяжении всего этого времени никаких предложений о заселении в отель от туроператора "Интурист" не было. При этом из Египта не могут улететь российские туристы, которые должны были вернуться в Москву самолетом Red Sea Airlines.

Авиакомпания была вынуждена отложить рейсы в Шарм-эш-Шейх и обратно из-за технических проблем. Ожидается, что рейс из Египта вылетит в 1:30 и прибудет в Москву в 7:15 мск 7 сентября, а через час самолет отправится обратно в Шарм-эш-Шейх, сообщает РБК.

Ранее в Екатеринбурге почти на 11 часов задержали авиарейс в Астану.