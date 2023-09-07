07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Минпросвещения призвали избегать перегибов при привлечении школьников к труду

Учащихся школ необходимо привлекать к общественно полезному труду без перегибов.

Как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, необходимо прививать любовь к труду уже со школьной скамьи. Поэтому важно возродить традиции, которые были еще в советской системе образования.

При этом глава указал, что в этом не должно быть перегибов, сообщают "Ведомости".

Ранее в Госдуму был внесен законопроект с предложением закрепить в законе об образовании положение, что одна из целей воспитания — это формирование у обучающихся трудолюбия. 4 августа президент Владимир Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников.

Теги: Минпросвещения, школьники, образование


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Ранее 25.05.2023 09:34 Мск В Госдуму внесен законопроект о трудовом воспитании в школе

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