В Минпросвещения призвали избегать перегибов при привлечении школьников к труду

Учащихся школ необходимо привлекать к общественно полезному труду без перегибов.

Как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, необходимо прививать любовь к труду уже со школьной скамьи. Поэтому важно возродить традиции, которые были еще в советской системе образования.

При этом глава указал, что в этом не должно быть перегибов, сообщают "Ведомости".

Ранее в Госдуму был внесен законопроект с предложением закрепить в законе об образовании положение, что одна из целей воспитания — это формирование у обучающихся трудолюбия. 4 августа президент Владимир Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников.