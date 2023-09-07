Капитальный ремонт улицы Привокзальной в Сургуте близится к завершению

В Сургуте продолжается строительство дороги на улице Привокзальной. Основное отличие этого проекта реконструкции дорожной сети Сургута в том, что общая длительность работ разбита 2 года.

«Последний раз дорогу ремонтировали в 2008 году. В рамках рейтингового голосования, организованного в 2021 году среди жителей города, эта улица вошла в число приоритетных объектов для ремонта. Здесь проходит большое количество коммуникаций тепловых, электрических. Общая протяженность участка – более 1 км. На сегодняшний день готовность объекта составляет 88 %», - сообщил директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Валерий Ходжаев.

Напомним, второй этап работ здесь стартовал в начале мая, а первый этап был завершен в 2022 году. В ходе первого этапа был отремонтирован участок от улицы Толстого до Грибоедова, на данный момент завершается реконструкция участка от Грибоедова до Шидловского.

Ремонт дороги на улице Привокзальной выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а ход работ находится под полным контролем Команды Югры.

"Трудностей много. Много детей, самокаты, велосипеды, мамы, дети с колясками. Для них оборудованы специальные пешеходные переходы. Это, наверное, основная проблема. Планируем к концу октября запустить движение", - сказал заместитель главного инженера СК "ЮВиС" Антон Суворов - представитель подрядной организации.

Материалы для ремонта закупили перед сезоном начала работ, часть из них подрядчики успели приобрести еще до очередного роста цен.

Антон Суворов отмечает, что на сегодняшний день устройство асфальтобетонного покрытия на участке выполнено на 80 %, устройство тротуаров - на 95 %, озеленение на 90 %, готовность освещения составляет 90 %.

С 15 сентября дорожники планируют частично перекрыть движение у площади на ж/д вокзале, на перекрестке Привокзальная – Грибоедова, для завершения всех работ.















