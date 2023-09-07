"Вечерние Ведомости" оштрафовали на 245 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

В четверг Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел очередное дело издания "Вечерние ведомости" о дискредитации российской армии. Уральскому СМИ снова назначен штраф.

Напомним, в августе "Вечерние ведомости" вновь обвинили в дискредитации ВС: полиция Екатеринбурга нашла целый ряд публикаций, "дискредитирующих использование ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". По совпадению, на которое обратили внимание сами сотрудники издания, нарушения были обнаружены уже на следующий день после того, как на "ВВ" вышли материалы о коррупции в среде высокопоставленных свердловских полицейских.

По данным издания, силовики усмотрели дискредитацию в новостных публикациях Telegram-канала "Вечерние ведомости" с акций, которые проходили в Екатеринбурге еще 24-26 февраля 2022 года. Всего сотрудники областного центра "Э" разыскали 15 нарушающих, по их мнению, закон публикаций, четыре из которых – репосты других изданий и Telegram-каналов. В редакции "ВВ" заявляли, что за эти же самые публикации издание уже штрафовали в 2022 году.

Сегодня, 7 сентября, состоялось судебное заседание. Как передает корреспондент Накануне.RU, перед началом судья без объяснения причин запретил журналистам производить фото- и видеосъемку заседания. Затем на процессе озвучили содержание публикаций, которые привлекли внимание полиции. В частности, там были фото и видео с изображением плаката с надписью "Нет *****!" на протестной акции. Эту же фразу скандировали протестующие, что также попало на видео. Таких публикаций было несколько, они набрали множество просмотров. В МВД посчитали, что данные материалы дискредитируют российскую армию. К делу были приложены их скриншоты и адреса ссылок в Telegram.

Адвокат издания Георгий Краснов подготовил возражения в письменном виде, которые попросил приложить к делу. Затем защитник озвучил их. По его словам, вменяемые "ВВ" публикации - это не личное мнение редакции, а изложение фактов.

"Это обычная журналистская деятельность. СМИ сообщают о фактах, они не говорят, что это хорошо. Это не образует состав дискредитации", - подчеркнул адвокат.

Он заявил, что речь может идти о нарушении свободы прессы и процитировал закон о СМИ, согласно которому журналисты имеют право искать информацию, чтобы сообщить ее обществу. В данном случае, по словам Краснова, журналисты также делали свою работу.

"Как сообщение о достоверных фактах может дискредитировать Вооруженные силы?", - задался он вопросом.

Защитник отметил, что на некоторых скриншотах нет времени и даты. Из-за этого неизвестно, когда именно они были сделаны. Он заявил, что будет настаивать на лингвистической экспертизе публикаций. Краснов также указал, что за некоторые публикации "Вечерние ведомости" уже выплатили штраф.

Присутствующий на заседании представитель полиции рассказал, что публикации до сих пор можно найти в Telegram, поэтому не имеет значения, что на скринах нет даты и времени. А по поводу повторного привлечения силовик заявил, что, несмотря на решение суда, который признал публикации дискредитацией, они не были удалены. Насчет фактов полицейский сказал следующее.

"Всем прекрасно известно, что это не *****, а специальная военная операция. Смысл совершенно другой", - отметил представитель МВД, добавив, что эта информация дискредитирует Вооруженные силы, а издание ее распространило.

Он заявил, что подобные примеры можно найти по всей стране, когда людей привлекали за фразу "Нет *****". Полицейский уточнил, что не имеет значения, произнес ли эти слова человек на акции или они вышли в СМИ - это все равно является дискредитацией ВС.

Адвокат Георгий Краснов попросил назначить лингвистическую экспертизу публикаций, изменить подсудность на другой суд, а также вызвать для участия в процессе полицейского, составлявшего протокол. Однако судья Александр Никифоров в удовлетворении всех трех ходатайств отказал.

В итоге суд вновь признал издание "Вечерние ведомости" виновным в дискредитации Вооруженных сил России. СМИ назначен штраф в размере 245 тысяч рублей. Его нужно выплатить в течение 60 дней после вступления судебного решения в силу. Георгий Краснов заявил, что внимательно изучит мотивировочную часть, после чего примет решение об обжаловании.