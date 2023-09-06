06 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

Минобороны предложило ввести воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы

Минобороны РФ предложило ставить на воинский учет заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Проект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается внести изменения в Положение о воинском учете, исключив из пункта 15 подпункт, в соответствии с которым отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету.

Вместо этого проект изменений предлагает ввести понятие "особого воинского учета" для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Воинский учет будут вести исправительные учреждения и военные комиссариаты по месту нахождения учреждений ФСИН. Постановка и снятие с особого воинского учета не потребует явки заключенного в военный комиссариат.

Списки военнообязанных в военкоматы будут передавать исправительные учреждения. Их сверку предлагается проводить минимум раз в год.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на военную службу по контракту. Действие закона распространяется на всех имеющих судимость россиян, за исключением лиц с судимостью за совершение преступлений против половой неприкосновенности, совершивших преступления небольшой и средней тяжести и отбывших наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена.

Теги: воинский учет, осужденные, минобороны


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