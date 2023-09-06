06 Сентября 2023
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Фото: vk.com/gov.tuva

Россия и Турция достигли соглашения о поставке зерна

Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке одного миллиона тонн зерна, сообщает МИД РФ.

Замглавы ведомства Александр Грушко заявил, что в ближайшее время начнется проработка технических деталей.

"Надо рассмотреть целый ряд вопросов. Это логистика, финансы и многое другое, маршруты, страны назначения, количество", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Напомним, по итогам встречи в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в X (Twitter) пост о том, что зерновая сделка может быть возобновлена в ближайшее время.

Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган предположил, что Киеву необходимо отказаться от некоторых требований по поводу зерновой сделки. Турецкий лидер также высказал надежду, что новые инициативы, подготовленные Анкарой, позволят возобновить черноморскую инициативу.

Теги: россия, турция, зерно


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