СМИ: США объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном

Белый дом 6 сентября объявит, что впервые поставит Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, сообщает Politico.

Издание ссылается на осведомленного американского чиновника, который пожелал остаться неизвестным.

Как заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, в США уверены, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном ВСУ станут применять их "ответственно", передает РИА Новости.

В июне Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США вслед за Британией собираются предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Отмечалось, что этими снарядами могут оснастить танки Abrams, которые также направят на Украину.